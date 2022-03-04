Galatasaray'ın Yunus Akgün planı

Domenec Torrent'in, Yunus Akgün hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın Yunus Akgün planı
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04 Mart 2022 10:00
Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi. İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlendi. Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak. Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.
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