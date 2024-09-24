Galatasaray'ın yükseliş sırrı: 'Fabrika Ayarları'

Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, "Fabrika ayarlarına döneceğiz" sözünü yerine getirdi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın yükseliş sırrı: 'Fabrika Ayarları'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2024 09:56
Zaha ile Kerem Aktürkoğlu gibi kritik isimlerin takımdan ayrılmasına rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk elindeki kadronun kalitesine ve oyun gücüne güvendi.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen'e "fabrika ayarları" olarak yorumladığı taktik planlarında önemli yer verdi.

Sara, Torreira'nın yükünü hafifletti. Jakobs, sol bekte hem savunma hem hücum gücüyle ayrılan Köhn'ün çok üstünde performans sergiledi.

Osimhen, sanki yıllardır G.Saray'da oynuyormuş gibi takıma adapte oldu, sahaya çıktığı 2 maçta skor katkısı verip sakat Icardi'nin yokluğunu hissettirmedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery