Galatasaray'ın yükseliş sırrı: 'Fabrika Ayarları'

Zaha ile Kerem Aktürkoğlu gibi kritik isimlerin takımdan ayrılmasına rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk elindeki kadronun kalitesine ve oyun gücüne güvendi.
Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen'e "fabrika ayarları" olarak yorumladığı taktik planlarında önemli yer verdi.
Sara, Torreira'nın yükünü hafifletti. Jakobs, sol bekte hem savunma hem hücum gücüyle ayrılan Köhn'ün çok üstünde performans sergiledi.
Osimhen, sanki yıllardır G.Saray'da oynuyormuş gibi takıma adapte oldu, sahaya çıktığı 2 maçta skor katkısı verip sakat Icardi'nin yokluğunu hissettirmedi.
Deneyimli çalıştırıcı, yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen'e "fabrika ayarları" olarak yorumladığı taktik planlarında önemli yer verdi.
Sara, Torreira'nın yükünü hafifletti. Jakobs, sol bekte hem savunma hem hücum gücüyle ayrılan Köhn'ün çok üstünde performans sergiledi.
Osimhen, sanki yıllardır G.Saray'da oynuyormuş gibi takıma adapte oldu, sahaya çıktığı 2 maçta skor katkısı verip sakat Icardi'nin yokluğunu hissettirmedi.