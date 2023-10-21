Galatasaray'ın yıldızlarına göz hapsi!

Rams Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın bazı yıldız futbolcuları bu akşam ve Bayern Münih maçında mercek altına alınacak.
ATLETICO VE TOTTENHAM'DAN REZERVASYON
İngiliz ve Alman kulüpleri, Sacha Boey için temsilcilerini gönderirken, Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid ve Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı.
İKİ MAÇTA TAKİP EDİLECEKLER
Rus ekipleri ise Abdülkerim Bardakcı için stattaki yerini alacak. CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüpleri, Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye çıkarma yapacak.
Tüm kulüpler arka arkaya oynanacak iki karşılaşmayı takip edecek.
ATLETICO VE TOTTENHAM'DAN REZERVASYON
İngiliz ve Alman kulüpleri, Sacha Boey için temsilcilerini gönderirken, Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid ve Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı.
İKİ MAÇTA TAKİP EDİLECEKLER
Rus ekipleri ise Abdülkerim Bardakcı için stattaki yerini alacak. CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüpleri, Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye çıkarma yapacak.
Tüm kulüpler arka arkaya oynanacak iki karşılaşmayı takip edecek.