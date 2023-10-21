Galatasaray'ın yıldızlarına göz hapsi!

Galatasaray'ın önemli isimleri Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş ve Bayern Münih ile oynanacak maçlarda Avrupa ekiplerinin scoutları tarafından takip edilecek. Atletico Madrid ve Tottenham, Kerem için derbiye rezervasyon yaptırdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yıldızlarına göz hapsi!
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21 Ekim 2023 10:53
Son güncelleme 21 Ekim 2023 11:07
Rams Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın bazı yıldız futbolcuları bu akşam ve Bayern Münih maçında mercek altına alınacak.

ATLETICO VE TOTTENHAM'DAN REZERVASYON

İngiliz ve Alman kulüpleri, Sacha Boey için temsilcilerini gönderirken, Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid ve Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı.

İKİ MAÇTA TAKİP EDİLECEKLER

Rus ekipleri ise Abdülkerim Bardakcı için stattaki yerini alacak. CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüpleri, Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye çıkarma yapacak.

Tüm kulüpler arka arkaya oynanacak iki karşılaşmayı takip edecek. 

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