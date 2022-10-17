Galatasaray'ın yıldızları boş döndü!

Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde transfer ettiği Dries Mertens, sezon başından beri skora katkı yapamadı. Mauro Icardi ve Juan Mata da ilk iki maçlarında beklentileri karşılayamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yıldızları boş döndü!
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17 Ekim 2022 10:46
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı.

Üçüncü bölgeye birçok ismi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, henüz istenen verimi alamadı. Mertens, 11 maçta 640 dakika sahada kalırken, henüz skora katkı yapamadı. Belçikalı yıldız, takımını organize eden bir role bürünürken, elinden geleni yaptı. Öte yandan takıma adapte olan ve hazır hale gelen Juan Mata da 2 maçta 119 dakika sahada kaldı.

ICARDI'DE FİZİK EKSİĞİ

İspanyol yıldız, öz verili bir performans sergilese de ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı. Öte yandan Mauro Icardi de dün ilk kez ilk 11'de sahada yer aldı. Fakat yıldız forvet, fizik eksikliği ile dikkat çekti. İcardi, Kayserispor mücadelesinde ön bölgede topla buluşma konusunda da bir hayli güçlük çekti. 

 

 

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