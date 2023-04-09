Galatasaray'ın yıldızına teklif yağıyor! 7 takım peşinde

Bu sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim yeni sezon içinde düğmeye bastı. Bu noktada takımda bazı oyunculara gelen teklifler masaya yatırıldı.



Performansıyla göz dolduran Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi.



Sarı-kırmızılıların 2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.



G.SARAY'DA KALMASI ZORLAŞIYOR



Kalitesini gösteren Sacha Boey, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor.



Yıldız oyuncu için ise Avrupa takımları adeta sıraya girdi. Avrupa'dan talipleri artan Sacha Boey'in gelecek sezon Galatasaray'da kalması gittikçe zorlaşıyor.



TEKLİFLER DİKKAT ÇEKİYOR!



Boey konusunda yönetimin eli bonservis konusunda her ne kadar güçlü de olsa gelen teklifler oldukça dikkat çekici.



Sarı-kırmızılıarda inanılmaz bir performans sergileyen Sacha Boey için tam 7 takım devreye girdi. Bu takımlar; Arsenal, Manchester United, Bournemouth, Lens, Udinese, Monza ve Sassuolo olarak öne çıktı.



Galatasaray oyuncu için en az 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.





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