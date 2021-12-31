Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Inter kancası

Victor Nelsson'a Inter kancası...
İtalyan devinin genç stoperin performansını mercek altına aldığı ve sarı-kırmızılılara teklif sunacağı belirtildi.
Bu sezon Cim-Bom'da özellikle Marcao ile beraber oynadığında iyi bir performans sergileyen genç oyuncu için astronomik bir teklif gelmesi durumunda yönetimin değerlendirilmeye alacağı belirtildi.
Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.
İtalyan devinin genç stoperin performansını mercek altına aldığı ve sarı-kırmızılılara teklif sunacağı belirtildi.
Bu sezon Cim-Bom'da özellikle Marcao ile beraber oynadığında iyi bir performans sergileyen genç oyuncu için astronomik bir teklif gelmesi durumunda yönetimin değerlendirilmeye alacağı belirtildi.
Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.