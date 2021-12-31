Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Inter kancası

Victor Nelsson'a Inter kancası...



İtalyan devinin genç stoperin performansını mercek altına aldığı ve sarı-kırmızılılara teklif sunacağı belirtildi.



Bu sezon Cim-Bom'da özellikle Marcao ile beraber oynadığında iyi bir performans sergileyen genç oyuncu için astronomik bir teklif gelmesi durumunda yönetimin değerlendirilmeye alacağı belirtildi.



Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.



