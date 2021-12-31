Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Inter kancası

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Inter'in talip olduğu iddia edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Inter kancası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2021 08:30
Victor Enok Nelsson
Victor Enok Nelsson
Galatasaray
Victor Nelsson'a Inter kancası...

İtalyan devinin genç stoperin performansını mercek altına aldığı ve sarı-kırmızılılara teklif sunacağı belirtildi.

Bu sezon Cim-Bom'da özellikle Marcao ile beraber oynadığında iyi bir performans sergileyen genç oyuncu için astronomik bir teklif gelmesi durumunda yönetimin değerlendirilmeye alacağı belirtildi.

Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.