Galatasaray'ın yıldızı Sara göz hapsinde

Brezilya ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Gabriel Sara için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yıldızı Sara göz hapsinde
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04 Kasım 2024 11:24
Brezilya ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Gabriel Sara için devreye girdi.

Galatasaray'ın efsane kalecisi, Brezilya Millli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.

Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.

Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 

 
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