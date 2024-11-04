Galatasaray'ın yıldızı Sara göz hapsinde

Brezilya ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Gabriel Sara için devreye girdi.
Galatasaray'ın efsane kalecisi, Brezilya Millli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.
Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.
Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın efsane kalecisi, Brezilya Millli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.
Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.
Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.