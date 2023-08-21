Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech şaşkın!

Trabzonspor maçından sonra Galatasaray taraftarlarının arasına giren ve tribünden üçlü çektiren Hakim Ziyech, o an yaşadıklarını anlattı. Faslı yıldız çok büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte tüm detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech şaşkın!
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21 Ağustos 2023 09:12
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 09:15
Galatasaray taraftarlarının arasına giren ve tribünden üçlü çektiren Hakim Ziyech, o an yaşadıklarını anlattı. Faslı yıldız, Galatasaraylı taraftarların kendisini şaşkına uğrattığını itiraf ediyor. Bu haberin yanı sıra Galatasaray'a dair diğer önemli gelişmeler de haberimizde...

Hakim Ziyech'i alarak bomba transferlerine bir yenisini ekleyen Galatasaray, Rams Park'ta eşi benzeri görülmemiş bir şova imza atarak, Trabzonspor maçının ardından Faslı yıldızı tribüne çıkarmıştı.

Kulüp profesyonelleri eşliğinde Ultraslan'ın bulunduğu kale arkası tribününe giren ve amigoların yer aldığı setin üstüne çıkan Ziyech ile taraftarlara yıllarca unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Derbi zaferinin ardından üçlü çektiren Cim Bom'un yeni yıldızına sahadaki futbolcular da eşlik etti.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kulübün sosyal medya hesaplarından ise bu anların hikayesi paylaşıldı. Galatasaray'ın tanıtım videosu Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Ziyech duygularını şöyle anlattı:

"Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım." 



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