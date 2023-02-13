Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İtalya'ya döndü!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya'ya döndü.

Haber; DHA
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Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İtalya'ya döndü!
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13 Şubat 2023 13:44
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya'ya gitti.

Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, kulüpler oyuncularına bir süre izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sabah ülkesine gitti.

Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek malzemeler için yardım etmişti. Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.

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