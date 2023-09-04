



Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.



Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.







Galatasaray 'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray'dan transfer paylaşımı



✨Tanguy Ndombele

✨Davinson Sanchez https://t.co/Qv1qinTsIO



— Sporx (@sporx) September 4, 2023

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Tanguy Ndombele, saat 20.00'de İstanbul'da olacak.

Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerinin ateşini sosyal medyadan yaktı.Galatasaray'ın paylaşımında Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı belirtildi.Galatasaray, iki transfer için artık geri sayıma geçti.Sarı kırmızlı takım, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez için TFF'de takım kısmı boş bırakılacak şekilde lisans kaydı açtı. Belgeler gönderildi.Galatasaray, Tanguy Ndombele ile sözleşme şartlarında anlaştı. Tottenham ile görüşüyor. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde oyuncu resmen açıklanacak. Sarı kırmızılılar, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.Ndombele için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Maaşının 1 milyon euro'sunu Tottenham ödeyecek.Galatasaray sezon sonu performansına göre Ndombele'yi satın alıp almamaya karar verecek.Öte yandan sarı kırmızılı takım, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.Galatasaray, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek.Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.