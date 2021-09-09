Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao'nun performans videosu

Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao kimdir, nasıl bir futbolcu? İşte performans videosu

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Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao'nun performans videosu
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09 Eylül 2021 11:06
Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı taraftarlar için oyuncunun skills videosunu paylaşıyoruz.

Eski futbolcu Paulo Assunçao'nun oğlu olan Gustavo Assunçao, Porto altyapısından Sao Paulo U17 takımına gittikten sonra Atletico Madrid'in U17, U18 ve U19 takımlarında oynamış ve 2019'da bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer olmuştu. Famalicao'da 69 maça çıkan Assunçao'nun 1 golü ve 2 asisti bulunuyor.

 

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