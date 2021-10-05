Galatasaray'ın yeni stadyum sponsoru 'hava yolu'

Stat isim sponsorluğu için büyük beklentiler içinde olan Galatasaray'da pazartesi günü Türk Telekom devri resmen sona erdi.



Geçtiğimiz gün Ali Sami Yen'den tabelalar sökülürken resmi siteden de duyuru yapıldı.



Yönetimin bir havayolu şirketiyle anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.



ULUSLARARASI ŞİRKET



Uzun süredir Katar başta, yerli yabancı firmalarla görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetimin, isim hakkı için uluslararası bir şirketle el sıkışmaya hazırlandığı bildirildi.



100 MİLYON DOLARLIK GELİR



5+5 yıl sürecek anlaşma kapsamında kulübün, 100 milyon dolarlık geliri kasasına koyacağı öğrenildi.



