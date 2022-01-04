Galatasaray'ın 'Yeni Ozan Kabak'ı sahne alıyor!

Galatasaray'da ikinci devrenin ilk sınavı olan Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Savunma krizi yaşayan teknik direktör Fatih Terim'in 'Yeni Ozan Kabak' olarak anılan Işık Kaan'la idmanlarda özel olarak ilgilendiği gelen bilgiler arasında.



Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir savunma krizi yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Luyindama ve sarı kart cezalısı Marcao'nun ardından Covid-19 testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk de Giresunspor önünde forma giyemeyecek.



Florya'dan gelen bilgilere göre cumartesi günkü karşılaşmada savunmanın ortasında Victor Nelsson'un yanında Işık Kaan Arslan görev yapacak.

20 yaşındaki genç stoper, Galatasaray altyapısındaki başarılı performansı sonrası "Yeni Ozan Kabak" olarak alınmaya başlanmıştı. Işık Kaan bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı sadece 1 kez giydi.



Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında normal sürenin sonunda oyuna giren genç futbolcu, uzatmalarda gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in Işık Kaan'la idmanlarda özel olarak ilgilendiği gelen bilgiler arasında.



Geçtiğimiz sezon yarım devre 2. Lig ekibi Ergene Velimeşespor'da kiralık olarak oynayan 20 yaşındaki futbolcu 1.85 boyunda. 6 kez U19 Milli Takımımız'ın formasını giyen Işık Kaan Arslan geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.







