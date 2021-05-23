Galatasaray'ın yeni joker kararı: Aytaç Kara

Kasımpaşa'daki sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Aytaç Kara, görevde kalması halinde Fatih Terim'in elini rahatlatacak

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Galatasaray'ın yeni joker kararı: Aytaç Kara
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23 Mayıs 2021 11:35
Kasımpaşa'daki sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Aytaç Kara, görevde kalması halinde Fatih Terim'in yeni sezondaki jokeri olacak.

Tecrübeli hoca, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu zaman zaman ön liberoda, zaman zaman da 8 numarada her iki ceza sahası arasında görevlendirmeyi düşünüyor. Terim, Aytaç'la birlikte bu sezon eksikliğini hissettiği agresiflik seviyesinin artacağı inancında.

Kasımpaşa'da bu sezon 26 lig maçında forma giyen Aytaç Kara, 4 gol atarken 2 asist yaptı. Kasımpaşa kariyerinde 64 maçta oynayan Aytaç'ın 12 golü ve 6 asisti bulunuyor. Aytaç daha önce Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Malatyaspor ve Altay'da da oynadı

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