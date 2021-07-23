Galatasaray'ın yeni hedefi Hernani

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için gündemine Parma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani'nin girdiği kaydedildi.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre, Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.



Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol 3 asistlik performans göstermişti. 1994 doğumlu sağ ayaklı oyuncu orta sahanın merkesinze iki yönlü oynayabiliyor.



