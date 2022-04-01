Galatasaray'ın yeni genç yeteneği Özgür Baran!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği U-19 maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu. 19 yaşındaki 10 numaranın futbolu Florya'da heyecan yarattı.



Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Torrent'in ligin son bölümünde Özgür Baran'ı A Takım maçlarında kadroya almayı düşündüğü öğrenildi.



Özgür Baran Aksaka, bu sezon Galatasaray U19 takımıyla 22 maça çıktı ve 4 gol attı. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.

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