Galatasaray'ın yedeklerinde sadece 2 yabancı

Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbulcu yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yedeklerinde sadece 2 yabancı
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02 Eylül 2023 22:28
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.

Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.

Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.

Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.

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