Galatasaray'ın yedeklerinde sadece 2 yabancı

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde sadece 2 yabancı futbolcu yer aldı.
Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.
Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.
Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.
Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın hazır olmaması, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira'nın kadroya alınmamasından dolayı Galatasaray, Gaziantep'e 10 yabancı futbolcuyla geldi.
Bu oyunculardan 8'i ilk 11'de oynarken 2'si yedek kulübesinde yer aldı.
Yedek kulübesinde Dubois ve Bakambu görev bekledi.