Galatasaray'ın Victor Nelsson için tavrı net!

Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Victor Nelsson'a Avrupa devlerinin yakın takibi sürüyor.
Özellikle İspanyol kulübü Sevilla, kupa sonrasında Galatasaray 'ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.
En az 25 milyon Euro!
Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un satışından 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Özellikle İspanyol kulübü Sevilla, kupa sonrasında Galatasaray 'ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.
En az 25 milyon Euro!
Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un satışından 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.