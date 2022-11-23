Galatasaray'ın Victor Nelsson için tavrı net!

Performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Victor Nelsson için Galatasaray kararını verdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Danimarkalı stoper için tavrının net olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Victor Nelsson için tavrı net!
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23 Kasım 2022 08:41
Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Victor Nelsson'a Avrupa devlerinin yakın takibi sürüyor.

Özellikle İspanyol kulübü Sevilla, kupa sonrasında Galatasaray 'ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.

En az 25 milyon Euro!

Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un satışından 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. 

 
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