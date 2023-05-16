Galatasaray'ın Vedat Muriqi planı!

sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom, Kosovalı forveti geçtiğimiz yıllarda da istemiş fakat transferde mutlu sona Fenerbahçe

ulaşmıştı. Sezon sonunda Gomis ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan'ın, Vedat'ı ilk aday olarak belirlediği kaydedildi.



MALLORCA'NIN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Yönetimin, Vedat Muriqi transferini 6-7 milyon Euro gibi bir bonservis ücretine bitirmesi öngörülüyor.

kulübü ise sezon başında Lazio'dan 8 milyon Euro bonservisle transfer ettiği başarılı golcüyü bırakmak istemiyor.



Transferde kritik nokta ise Vedat'ın göstereceği tavır.



İspanya'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi Mallorca' ya ayrılmak istediğini belirtmesi halinde transferin önü açılacak. 29 Yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

