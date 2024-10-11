Galatasaray'ın vazgeçilmezi Abdülkerim Bardakcı!

Galatasaray, Milli ara öncesinde bu sezon toplamda 13 resmi maça çıktı. Bunların 8'ini Süper Lig'de oynayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un dakika olarak en çok süre verdiği isim Abdülkerim Bardakcı oldu.
13 maçın sadece 1'inde oynamayan Abdülkerim, 12 karşılaşmada aldığı 1070 dakikayla Buruk'un en çok süre verdiği oyuncu olmayı başardı. Tecrübeli stoper, rakip fileleri 2 kez sallarken, 1 de asist yaptı. Bu maçların tamamında forma şansı bulan futbolcu, Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takımımızın da en başarılı stoperleri arasında yer alıyor.
Maç açısından Barış Alper...
13 mücadelede Barış, 1036 dakika ile Abdülkerim'den sonra en çok dakika alan ikinci Galatasaraylı unvanını elde etti. Milli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 4 kez fileleri sallarken, 1 de gol pası verdi. Bu ikiliyi 12 karşılaşmada Buruk'un 1006 dakika oynattığı Lucas Torreira takip etti. Bu süreçte 4 asistle oynayan Torreira'nın ardından, 13 mücadelenin 11'inde kaleyi 942 dakika boyunca koruyan kaptan Fernando Muslera geldi. Cim Bom'da en az süre alan oyuncu, 2 maçta 16 dakika sahada kalan Efe Akman'dı.
13 maçın sadece 1'inde oynamayan Abdülkerim, 12 karşılaşmada aldığı 1070 dakikayla Buruk'un en çok süre verdiği oyuncu olmayı başardı. Tecrübeli stoper, rakip fileleri 2 kez sallarken, 1 de asist yaptı. Bu maçların tamamında forma şansı bulan futbolcu, Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takımımızın da en başarılı stoperleri arasında yer alıyor.
Maç açısından Barış Alper...
13 mücadelede Barış, 1036 dakika ile Abdülkerim'den sonra en çok dakika alan ikinci Galatasaraylı unvanını elde etti. Milli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 4 kez fileleri sallarken, 1 de gol pası verdi. Bu ikiliyi 12 karşılaşmada Buruk'un 1006 dakika oynattığı Lucas Torreira takip etti. Bu süreçte 4 asistle oynayan Torreira'nın ardından, 13 mücadelenin 11'inde kaleyi 942 dakika boyunca koruyan kaptan Fernando Muslera geldi. Cim Bom'da en az süre alan oyuncu, 2 maçta 16 dakika sahada kalan Efe Akman'dı.