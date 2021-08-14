Galatasaray'ın Uruguay'dan 22'lik gözdesi: Ocampo

Transferde genç ve potansiyelli oyuncular üzerine yoğunlaşan Galatasaray için Uruguay'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı kırmızılıların Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü

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Galatasaray'ın Uruguay'dan 22'lik gözdesi: Ocampo
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14 Ağustos 2021 13:09
Kadrosunu son olarak 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag'dan Victor Nelsson ile takviye eden Galatasaray için Uruguay'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Adı Galatasaray ile anılan Brian Ocampo'nun güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 2.3 milyon Euro olarak gözüküyor. 22 yaşındaki forvet 1 kez Uruguay A Milli Takımı'nda forma giydi.




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