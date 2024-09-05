Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda 4 eksik

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda 4 eksik
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05 Eylül 2024 16:28
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı. 

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu;
 Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen


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