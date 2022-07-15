Galatasaray'ın üçüncü rakibi Sigma Olomouc!

Galatasaray cumartesi günü Çekya ekibi Sigma Olomouc ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın üçüncü rakibi Sigma Olomouc!
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15 Temmuz 2022 16:59
Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını cumartesi günü Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

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