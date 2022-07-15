Galatasaray'ın üçüncü rakibi Sigma Olomouc!

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını cumartesi günü Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.
Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.
Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ