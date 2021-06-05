Galatasaray'ın Tunus'tan sürpriz hedefi

Yeni sezon transfer hamlelerine başlayan Cimbom, 6 ve 8 numarada oynayabilecek bir isim arıyordu. Galatasaray aradığı futbolcuyu Tunus'ta buldu: Mohamed Ali Ben Romdhane.

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın Tunus'tan sürpriz hedefi
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05 Haziran 2021 11:22
Orta sahada Younes Belhanda ve Gedson Fernandes'i kaybeden Galatasaray sürpriz bir transfere imza atabilir. Sarı-Kırmızılılar Mustafa Muhammed'in ardından orta sahaya bir başka Mohamed'i getiriyor.

Kulübeye Aytaç Kara hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi.

Ara transferde Mustafa Muhammed ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapan Aslan, aradığı 6-8 numarayı Tunus'ta buldu.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR

Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed Ali Ben Romdhan için için yazılı teklifini sundu.

Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Galatasaray, Tunus Milli Takımı'na da çağrılmaya başlanan 1999 doğumlu Mohamed Ali'yi uzun süredir takip ediyor ve transferinde şartları zorluyor.


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