Galatasaray'ın Traore aşkı bitmedi!

Transferin son günlerinde Wolverhampton'a Adama Traore'nin kiralanması için teklif götüren Galatasaray İngiliz kulübünden olumsuz cevap almıştı. Ancak İtalyanlara göre sarı kırmızılılar İspanyol oyuncuya sözleşme imzalatmaktan vazgeçmedi.TuttoJuve'nin haberine göre; Wolves'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama'nın menajeriyle, Juventus temas kurdu ve ön görüşme yaptı, isteklerini sordu. Haberde, "Juventus'un bu transferde ciddi de bir rakibi var. Transferin uzatma anlarında Adama'nın haklarını almak isteyen Galatasaray, menajeriyle olan bağlantısını kesmedi. Karşılıklı görüş alışverişine devam ediyorlar" denildi.Sarı-kırmızılı ekibin, elini çabuk tutarak Adama Traore'ye ocak oyında sözleşme imzalatmak istediği ifade edildi.Aksi takdirde zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabilir. Adama Traore bu sezon Premier Lig'de Wolverhampton kulübü ile 5 karşılaşmaya çıktı. İspanyol oyuncu İngiltere Lig Kupası'nda Preston North End takımına 1 gol attı.Geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan oyuncu beklentilerin altında kaldı. Katalan ekibinde 17 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki oyuncu 1 gol katkısı sağladı. Adama Traore'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.