Galatasaray yeni transferleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.Sezon başında Torreira, Oliveira, Mata, İcardi, Rashica gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.Cimbom, Kaan Ayhan ve Zaniolo'dan sonra Adekugbe'yi de kadrosuna kattı. Bu durum Avrupa medyasının da gözünden kaçmadı.İngiliz The Guardian Gazetesi,diye yazdı.İtalya Tutto Sports ise,ifadesini kullandı.Bir İtalyan Spor Yazarı isediye konuştu.