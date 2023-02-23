Galatasaray'ın transferleri Avrupa'da ses getirdi!

Galatasaray'ın, sezon başındaki yıldız isimlere yenilerini eklemesi Avrupa'da da büyük ses getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın transferleri Avrupa'da ses getirdi!
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23 Şubat 2023 12:14
Galatasaray yeni transferleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sezon başında Torreira, Oliveira, Mata, İcardi, Rashica gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

Cimbom, Kaan Ayhan ve Zaniolo'dan sonra Adekugbe'yi de kadrosuna kattı. Bu durum Avrupa medyasının da gözünden kaçmadı.

İngiliz The Guardian Gazetesi, "Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray, seneye Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor" diye yazdı.

İtalya Tutto Sports ise, "Galatasaray, Avrupa'da ses getirecek transferler yapmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bir İtalyan Spor Yazarı ise "Ne oluyor bilmiyorum ama Galatasaray transferde alev aldı. Lig seviyesinin üzerine çıktı" diye konuştu. 

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