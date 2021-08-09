Galatasaray'ın transferde yeni yol haritası

Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz bitmedi. Victor Nelsson ile stoper sorununu çözen sarı-kırmızılıların yeni yol haritası belli oldu.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'ın transferde yeni yol haritası
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09 Ağustos 2021 08:15
Teknik direktör Fatih Terim'in bundan sonrası için Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu ile ön tarafta yaratıcı bir oyuncu transferini istediği belirtildi.

TERİM EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Gedson ile Halil için kulüplerinin kararını bekleyen ve bu konuda son dakikaya kadar da olsa bekleme kararı alan Cim-Bom'da ön tarafta kreatif bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirten Fatih Terim'in ekibiyle beraber çalışma içinde olduğu bildirildi.

GÖZDEN ÇIKARILAN İSİMLER

Ön tarafta transfer edilecek futbolcunun hücumda organizatör rolünde olacağı belirtildi. Galatasaray'da yapılacak takviyelerle beraber Falcao, Feghouli ve Luyindama gibi gözden çıkarılan isimlerin durumunun da netleşmesi bekleniyor. Bu üç futbolcuyu da yeni sezon planlamasında yer verilmeyecek.


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