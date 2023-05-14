Galatasaray'ın transferde rakibi Real Betis; Hector Bellerin

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sporting Lizbon forması giyen Hector Bellerin ile Real Betis'in de ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın transferde rakibi Real Betis; Hector Bellerin
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14 Mayıs 2023 16:59
Galatasaray'da Sacha Boey'in satılması gündeme gelirken sağ bek arayışları da hız kesmeden devam ediyor.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILMIŞ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hector Bellerin'in daha önce Real Betis ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.

G.SARAY'DAN CİDDİ TEKLİF

Haberde Galatasaray'dan gelen ciddi bir teklif sonrası oyuncunun kararsız kaldığı ve beklemeye geçtiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Bonservisi Sporting'te olan İspanyol bekin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bellerin'in ile sözlü anlaşmaya varan Real Betis'in oyuncunun kararını değiştirmeyeceğine inandığı da aktarıldı.

28 yaşındaki oyuncu Sporting ile çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

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