Galatasaray'ın transferde kozu: Devler Ligi!

Galatasaray, transferde geçen sene yaşadığı handikapı bu sefer yaşamayacak.
Önceki yıl 13. bitirdiği sezonun ardından Avrupa kupalarından uzak kalan ve geçen yaz transferde çeşitli sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, bu durumu bu yıl avantaja dönüştürecek.
Özellikle eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının kendileri için büyük bir fırsat olacağını belirten Galatasaraylılar, böylece önlerinin transferde daha da açılacağını düşünüyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin özellikle oyuncu kiralarken bu durumu göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.
AŞAMA AŞAMA İLERLEME
Transferde bu sene çok dikkatli hareket eden ve aşama aşama ilerleme kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınmasıyla beraber çok ciddi anlamda rahatlayacaklarını düşünüyor.
Böylece Galatasaray, Avrupa'nın elit kulüplerinden kiralamak istediği futbolcular için sabırsız davranmaktansa için bekleyip hedeflerine göre hareket edecek.
Önceki yıl 13. bitirdiği sezonun ardından Avrupa kupalarından uzak kalan ve geçen yaz transferde çeşitli sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, bu durumu bu yıl avantaja dönüştürecek.
Özellikle eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının kendileri için büyük bir fırsat olacağını belirten Galatasaraylılar, böylece önlerinin transferde daha da açılacağını düşünüyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin özellikle oyuncu kiralarken bu durumu göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.
AŞAMA AŞAMA İLERLEME
Transferde bu sene çok dikkatli hareket eden ve aşama aşama ilerleme kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınmasıyla beraber çok ciddi anlamda rahatlayacaklarını düşünüyor.
Böylece Galatasaray, Avrupa'nın elit kulüplerinden kiralamak istediği futbolcular için sabırsız davranmaktansa için bekleyip hedeflerine göre hareket edecek.