Galatasaray'ın transferde kozu: Devler Ligi!

Galatasaray, bu sezon transferde "Avrupa kupalarına gitme" kozunu kullanacak. Avrupa'nın dev kulüplerinin, özellikle oyuncu kiralarken bu durumu göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın transferde kozu: Devler Ligi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 08:16
Galatasaray, transferde geçen sene yaşadığı handikapı bu sefer yaşamayacak.

Önceki yıl 13. bitirdiği sezonun ardından Avrupa kupalarından uzak kalan ve geçen yaz transferde çeşitli sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, bu durumu bu yıl avantaja dönüştürecek.

Özellikle eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının kendileri için büyük bir fırsat olacağını belirten Galatasaraylılar, böylece önlerinin transferde daha da açılacağını düşünüyor.

Avrupa'nın dev kulüplerinin özellikle oyuncu kiralarken bu durumu göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

AŞAMA AŞAMA İLERLEME

Transferde bu sene çok dikkatli hareket eden ve aşama aşama ilerleme kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınmasıyla beraber çok ciddi anlamda rahatlayacaklarını düşünüyor.

Böylece Galatasaray, Avrupa'nın elit kulüplerinden kiralamak istediği futbolcular için sabırsız davranmaktansa için bekleyip hedeflerine göre hareket edecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery