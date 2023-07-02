Galatasaray'ın transfer rakibi Benfica!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
BENFICA DA DEVREYE GİRDİ!
Avrupa'dan birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki Sambacı ile ilgili son durumu yazdı. Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği Rogerio'ya Benfica da talip oldu. Hem Portekiz ekibinin hem de Galatasaray'ın bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı.
YAKINDA KARAR VERECEK
Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.
BENFICA DA DEVREYE GİRDİ!
Avrupa'dan birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki Sambacı ile ilgili son durumu yazdı. Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği Rogerio'ya Benfica da talip oldu. Hem Portekiz ekibinin hem de Galatasaray'ın bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı.
YAKINDA KARAR VERECEK
Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.
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