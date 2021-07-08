Galatasaray'ın transfer listesine Alen Halilovic girdi

Galatasaray, gelecek sezonun transfer listesini scoutları eşliğinde yaparken, listesine İngiliz ekibi Birmingham'da foırma giyen Alen Halilovic'i aldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın transfer listesine Alen Halilovic girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2021 11:43
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesine Birmingham'dan ayrılan Alen Halilovic de eklendi.

Hırvatistan'dan tportal'ın haberine göre Halilovic, İngiliz ekibinin sözleşme uzatma talebini, şartları nedeniyle kabul etmedi.

Kariyerine başka bir takımda devam etmek isteyen Hırvat yıldızın, Galatasaray ve Panathinaikos'la görüştüğü ifade edildi.

Kariyerinde Barcelona, Hamburg, Milan, Heerenveen gibi kulüpler olan 25 yaşındaki Alen Halilovic, 10 kez de Hırvatistan Milli Takım formasını giydi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.