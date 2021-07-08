Galatasaray'ın transfer listesine Alen Halilovic girdi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesine Birmingham'dan ayrılan Alen Halilovic de eklendi.Hırvatistan'dan tportal'ın haberine göre Halilovic, İngiliz ekibinin sözleşme uzatma talebini, şartları nedeniyle kabul etmedi.Kariyerine başka bir takımda devam etmek isteyen Hırvat yıldızın, Galatasaray ve Panathinaikos'la görüştüğü ifade edildi.Kariyerinde Barcelona, Hamburg, Milan, Heerenveen gibi kulüpler olan 25 yaşındaki Alen Halilovic, 10 kez de Hırvatistan Milli Takım formasını giydi.