Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı!

Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüsün, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı!
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02 Eylül 2023 20:01
Son güncelleme 02 Eylül 2023 20:23
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.

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