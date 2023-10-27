Galatasaray'ın tek rakibi Manchester City!

Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta oynadığı maçta özellikle 60 dakika Bayern Münih'i ezen Galatasaray, önemli bir istatistiğe imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City oldu. İngiliz devini 14 net gol pozisyonu ile sarı-kırmızılı takım takip ediyor.
Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan Inter (11) listede sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City oldu. İngiliz devini 14 net gol pozisyonu ile sarı-kırmızılı takım takip ediyor.
Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan Inter (11) listede sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.