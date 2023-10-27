29 Ekim

Galatasaray'ın tek rakibi Manchester City!

Galatasaray, Manchester City'nin (18) ardından Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 hafta en çok net gol pozisyonu üreten takım oldu. Sarı-kırmızılılar 14 net gol pozisyonu üretti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın tek rakibi Manchester City!
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27 Ekim 2023 09:56
Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta oynadığı maçta özellikle 60 dakika Bayern Münih'i ezen Galatasaray, önemli bir istatistiğe imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City oldu. İngiliz devini 14 net gol pozisyonu ile sarı-kırmızılı takım takip ediyor.

Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan Inter (11) listede sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.  



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