MUSLERA ELEŞTİRİLİYOR

Son haftalarda yükselişe geçen Galatasaray'da tek sorun forvet bölgesi…Sayı olarak rakiplerine göre bu alanda fazla olan Aslan, istediği verimi bir türlü alamadı. Halil Dervişoğlu, üçüncü bölgede iyi işler çıkarsa da son vuruşlarda başarısız. Diagne bir var, bir yok. Senegalli forvet, formsuz durumda. Karagümrük ağlarını havalandıran Mustafa Muhammed'in ise dengesiz bir görüntüsü var. Fatih Terim, Mısırlı forvetten daha çok gol atmasını bekliyor.Yönetimin ocak transfer döneminde ilk hamlesinin bu bölgeye olması bekleniyor. Mustafa'nın satışı gerçekleşirse usta ve yıldız bir forvetin transfer edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ligde 12 hafta 18 gol attı. Gollerin 6'sı forvetlerden geldi. Mustafa 4 kez ağları sarsarken Diagne ile Halil'in 1'er golü var.Galatasaray tarihine adını yazdıran kalecilerden Fernando Muslera, kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Beşiktaş derbisindeki hatalarıyla gündeme gelen tecrübeli eldiven, Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, Galatasaray'ın devre arasında kaleci takviyesi yapacağı da öğrenildi.