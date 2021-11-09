Galatasaray'ın tek derdi golcü

Galatasaray, usta bir bitirici forvetin olmamasına dert yanıyor. Halil'in son vuruşlarda yetersizliği, Diagne'nin formsuzluğu ve Mohamed'in dengesiz görüntüsü düşündürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın tek derdi golcü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2021 12:50
Son haftalarda yükselişe geçen Galatasaray'da tek sorun forvet bölgesi…

Sayı olarak rakiplerine göre bu alanda fazla olan Aslan, istediği verimi bir türlü alamadı. Halil Dervişoğlu, üçüncü bölgede iyi işler çıkarsa da son vuruşlarda başarısız. Diagne bir var, bir yok. Senegalli forvet, formsuz durumda. Karagümrük ağlarını havalandıran Mustafa Muhammed'in ise dengesiz bir görüntüsü var. Fatih Terim, Mısırlı forvetten daha çok gol atmasını bekliyor.

Yönetimin ocak transfer döneminde ilk hamlesinin bu bölgeye olması bekleniyor. Mustafa'nın satışı gerçekleşirse usta ve yıldız bir forvetin transfer edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ligde 12 hafta 18 gol attı. Gollerin 6'sı forvetlerden geldi. Mustafa 4 kez ağları sarsarken Diagne ile Halil'in 1'er golü var.

MUSLERA ELEŞTİRİLİYOR

Galatasaray tarihine adını yazdıran kalecilerden Fernando Muslera, kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Beşiktaş derbisindeki hatalarıyla gündeme gelen tecrübeli eldiven, Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, Galatasaray'ın devre arasında kaleci takviyesi yapacağı da öğrenildi. 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.