Galatasaray'ın tavrı net: 'Satmıyoruz'

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da sürpriz bir karar alındı.Sarı-Kırmızılı ekipte Nelsson ve Boey başta olmak üzere birçok genç oyuncuya Avrupa kulüplerinin ciddi ilgisi var.Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek, ocak ayında astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncu satışı yapmama kararı verdi.Cim Bom'un asıl planı, kadroya birkaç önemli takviye daha yaparak, Cumhuriyetin 100. yılında lig şampiyonluğuna ulaşabilmek.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyunculara birçok teklif geldiğini ancak satmayı düşünmediklerini açıkladı.Dursun Özbek yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.