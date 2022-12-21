Galatasaray'ın tavrı net: 'Satmıyoruz'

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da sürpriz bir karar alındı.
Sarı-Kırmızılı ekipte Nelsson ve Boey başta olmak üzere birçok genç oyuncuya Avrupa kulüplerinin ciddi ilgisi var.
Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek, ocak ayında astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncu satışı yapmama kararı verdi.
Cim Bom'un asıl planı, kadroya birkaç önemli takviye daha yaparak, Cumhuriyetin 100. yılında lig şampiyonluğuna ulaşabilmek.
DURSUN ÖZBEK TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyunculara birçok teklif geldiğini ancak satmayı düşünmediklerini açıkladı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro." ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılı ekipte Nelsson ve Boey başta olmak üzere birçok genç oyuncuya Avrupa kulüplerinin ciddi ilgisi var.
Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek, ocak ayında astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncu satışı yapmama kararı verdi.
Cim Bom'un asıl planı, kadroya birkaç önemli takviye daha yaparak, Cumhuriyetin 100. yılında lig şampiyonluğuna ulaşabilmek.
DURSUN ÖZBEK TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyunculara birçok teklif geldiğini ancak satmayı düşünmediklerini açıkladı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro." ifadelerini kullandı.