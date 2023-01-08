Galatasaray'ın talebine Fenerbahçe'den ret

Galatasaray Kulübü kurmayları derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulundu. Fenerbahçe idarecileri bu talebe olumlu yanıt vermedi.



Galatasaray'da dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu. Sarı-kırmızılılar 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.



Sarı-kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.





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