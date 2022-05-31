Galatasaray'ın taksit teklifine Zamalek'ten ret!

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Mısırlı yıldızın bonservisinin tamamen Galatasaray 'a geçmesi için, Sarı-Kırmızılılar'ın Temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon Dolar ödemesi gerekiyor.



Mısır kulübü, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray Yönetimi'nin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi.



11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon Dolarlık Mustafa Muhammed krizini çözmesi gerekecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ