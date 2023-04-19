Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, dün akşam Alanyaspor deplasmanına ilk 11'de başladı. Sarı-Kırmızılı formayla savunmadaki görevini başarıyla yerine getirmesine ek olarak hücum hattında da oldukça etkili bir görüntü sergileyen Bardakcı, yine golünü attı.



Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru orta yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Runarsson topa dokunamadı. Galatasaray, 14'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.



Sarı-Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakcı bu sezon 3'üncü kez gol atma başarısı gösterdi.



