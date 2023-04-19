Galatasaray'ın sürpriz golcüsü durmuyor!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı dün yine golcülüğünü konuşturdu! Tecrübeli oyuncu, savunma hattında görevini eksiksiz yapmasına ek olarak 14. dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezon 3. golüne imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın sürpriz golcüsü durmuyor!
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19 Nisan 2023 11:53
Abdulkerim Bardakci
Abdulkerim Bardakci
Galatasaray
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, dün akşam Alanyaspor deplasmanına ilk 11'de başladı. Sarı-Kırmızılı formayla savunmadaki görevini başarıyla yerine getirmesine ek olarak hücum hattında da oldukça etkili bir görüntü sergileyen Bardakcı, yine golünü attı.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru orta yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Runarsson topa dokunamadı. Galatasaray, 14'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Sarı-Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakcı bu sezon 3'üncü kez gol atma başarısı gösterdi. 

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