Galatasaray'ın sürpriz Gedson planı!

Transferde gaza basan Galatasaray, Gedson Fernandes için de son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın kulübbü Benfica'ya son teklifini sunduğu ve taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın sürpriz Gedson planı!
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31 Ocak 2022 12:52
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Şubat'a kadar UEFA'ya yeni kadrosunu bildirmek zorunda olan Galatasaray yönetimi, Gedson Fernandes'i bu akşam İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Benfica sözleşmesine 8.5 milyon euro'luk kesin satın alma bedeli koydurmak isterken sarı-kırmızılı yöneticilerin son olarak 1.5 sezon için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro da satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi.

ŞİKAYET ETTİ

Bugün anlaşmanın sağlanması ve akşam da Gedson'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Başarılı oyuncunun bu transferde aktif rol oynadığı biliniyor. Portekiz basını, son olarak genç oyuncunun, Benfica'yı şikayet ettiğini yazdı.

Gedson Fernandes'in kariyer yöneticilerinin, kulüple imzalanan sözleşmelerde genç oyuncuyu ve Benfica'yı aynı anda temsil ettikleri iddia edildi. 

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