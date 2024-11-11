Galatasaray'ın Süper yedeği Batshuayi

Batshuayi bu sezon sonradan oyuna girip rakip fileleri havalandırmasıyla dikkat çekti.Batshuayi bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 5 gol atarken, 4'ünü sonradan oyuna girerek kaydetti.Aynı zamanda gol hasretini bitiren tecrübeli forvet son olarak 17 Eylül'de Gaziantep filelerini sarsmıştı.Batshuayi, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum. Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviniyor" ifadelerini kullandı.