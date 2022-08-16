Galatasaray'ın sorunu savunmada değil hücumda

Ümraniye uyarısı

Galatasaray 'da Abdülkerim Bardakçı'nın bireysel hatasıyla kaybedilen Giresun maçı sonrası, savunmanın yetersizliği konuşuluyordu. Bu çerçevede de defansa yapılacak takviyelerin sayısı tartışılmaya başlanmıştı. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi farklı düşünüyor.Sarı-kırmızılı teknik heyet, sorunun kaynağı olarak savunmayı değil hücumu gördüğü öğrenildi. Defansın çok eleştirilmesine rağmen ligde toplamda 180 dakikada 1 gol yenildiği, buna karşın yine 180 dakikada atılan tek golün ise ön taraftaki sorunu yansıttığı ifade edildi.Sarı-kırmızılı teknik kadronun, bu nedenle, defans performansından ziyade hücum hattındaki tıkanıklıktan rahatsız olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ile Okan Buruk arasındaki zirvede, savunmanın yanı sıra, forvet ve kanat takviyesinin gündeme gelmesi de bu yöndeki analizleri doğruladı.Galatasaray'da Ümraniye maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Giresun maçını unutup, Ümraniye karşılaşmasına konsantre olmasını istedi. Ümraniye'nin ilk karşılaşmada, Fenerbahçe 'ye büyük direnç gösterdiğini, Antalya karşısında yenilmesine rağmen iyi oynadıklarını dile getiren Buruk, rakibin kendilerini zorlayabilecek bir takım olduğunu belirtti.