Galatasaray'ın son seçimindeki başkan adayları: 'Endişe içindeyiz'

GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 22'ye çıktı. Karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yönetim ve Fatih Terim'e sert bir tepki gösterdi. 7 ay önce yapılan seçimde Başkan Burak Elmas'a rakip olan Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir de Cim-Bom'un son durumunu değerlendirdi.



HAMAMCIOĞLU: "GÜVEN EROZYONU YAŞIYOR"



Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın başarısı sadece maç kazanmaya endeksli olmamakla beraber, geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir. Güven erozyonunun yaşandığı yerde başarısızlığın gerekçesi 'sabır' ve 'proje' olmamalıdır."



ÖZTÜRK: "SABIR, SABIR NE KADAR!.."



Metin Öztürk "Sabır, sabır, daha ne kadar? Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Yanlışında diretiyorsan eğrilirsin. Biz Fenerbahçe değiliz. Şampiyonluk için 7-8 yıl beklemeyiz. Sabır bölümünün bir sınırı vardı. Orayı geçeli çok oldu. Yönetim ve hoca elbirliğiyle durumu acilen düzeltmeli. Düzeltemeyeceğini anlayan Galatasaraylı duruşu ile gereğini yapmalı."



ÖZDEMİR: "TARAFTARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"



İbrahim Özdemir: "Galatasaray her zaman bizim önceliğimiz ve her şeyimizdir. Orada olan bitene kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Kulübümüz zor zamanlardan geçiyor. Böyle durumlarda bin düşünüp bir konuşmak gerek. Biz de arkadaşlarımızla durumu yakından takip edip istişarede bulunuyoruz. Zamanı gelince yapıcı görüş ve önerilerimizi elbette paylaşırız. Camiamız ve taraftarlarımız müsterih olsunlar. Galatasaray çok büyüktür, düştüğü yerden kalkmasını bilir."





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