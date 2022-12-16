Galatasaray'ın son rakibi Toulouse

Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak.



Mardan Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.



Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.





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