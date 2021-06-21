Galatasaray'ın son 50 yıldaki en genç başkanı Burak Elmas!

1541 oy ile Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı seçilen Burak Elmas, sarı kırmızılıların yakın geçmişte başkanlık koltuğuna oturan genç lideri oldu.



1969 yılında 38 yaşında iken başkanlık görevini yürüten Selahattin Beyazıt'tan sonra Burak Elmas son 50 yılda en genç 2. başkan olarak kulüp tarihine geçti.



23 yaşında yöneticilik yaptığı kulüpte 47 yaşında 1 numaralı koltuğa oturacak olan, göreve seçilmesi halinde Galatasaray tarihinin en genç başkanlarından biri olacağını hatırlattığımızda genel kurul öncesinde şunları söylemişti:



AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTA



"Ben kendimi o kadar genç görmüyorum. Çok genç başladım iş ve yöneticilik hayatıma. Yaşıma göre daha fazla tecrübe edindim. G.Saray'da bazı kişiler benim yaşımda yönetici olma fırsatı yakalarken, ben çok erken yaşta mutfakta çalıştım. Burada yaştan daha fazla önemli olan şey tecrübe ve G.Saray'ı tanımak! Yaş sadece bir rakamdır ama tecrübe çok ayrı bir olay. G.Saray benim evim, içinde yaşadım, erken yaşta gözlemleyip mutfakta çalıştım. Bu tecrübemin yaşımdan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum."



