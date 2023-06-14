Galatasaray'ın sol bekteki B Planı: Aaron Martin

Şampiyon Galatasaray, sadece lig şampiyonluğu değil, Avrupa'da ses getirebilecek bir kadro için çalışmalar yürütürken takviye planlanan bölgelerden biri de sol bek...



Geçen sezon ilk 11'in en zayıf karnı olan bölgeye üst düzey bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar aylar süren hazırlıkların ardından oluşturduğu liste üzerinde çalışmaya başladı.



ALTERNATİFLERE YÖNELDİ



lk olarak Raphael Guerreiro'yu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Portekizli yıldızın Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih'e imza atmasıyla birlikte alternatif isimlere yöneldi.



Liverpool'dan Kostas Tsimikas için temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, oyuncunun Liverpool'un gelecek planları arasında yer alması nedeniyle maliyette indirime yanaşmaması sonrasında Nuno Tavares ve Angelino gibi yıldızları gündemine aldı. Galatasaraylı yetkililer diğer yandan Slavia Prag'ın genç sol beki David Jurasek için de temas kurdu.



PRENSİPTE EL SIKIŞTI!



Çekya ekibinin 15 milyon Euro'luk bonservis beklentisi üzerine bu transferde beklemeye geçen ve diğer alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın B Planı ise Aaron Martin. Mainz'la olan sözleşmesi sona erecek İspanyol futbolcu ile dirsek temasında bulunan sarı-kırmızılılar, Martin ile prensipte el sıkıştı.



GALATASARAY'I BEKLEYECEK



Şu ana kadar üst düzey kulüplerden beklediği ilgiyi göremeyen Aaron Martin'le LaLiga ekiplerinden Girona talip oldu ve resmi teklifini iletti. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olması cazip kılarken 27 yaşındaki oyuncunun bu nedenle sarı-kırmızılıları bir süre bekleyebileceği öğrenildi. Galatasaray, sol bekteki ilk hedefleri olan oyuncuların transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Aaron Martin'i renklerine bağlayabilir.





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