SİVASSPOR XI



Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare



Galatasaray'ın yedekleri: İsmail, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao, Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı

MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMU

GALATASARAY'IN 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

30 MAÇTA 19 KEZ GALATASARAY

SİVAS'TA 15 MAÇ: HER ŞEY EŞİT

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Caner Osmanpaşa ile sakatlıkları devam eden futbolcular Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, maçın kadrosuna dahil edilmedi.Muslera; Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.