Galatasaray'ın Sivas fobisi

Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.
MATA'DAN OLİVEİRA'YA SAYGI
Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı!
Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.
MATA'DAN OLİVEİRA'YA SAYGI
Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı!