Galatasaray'ın Sivas fobisi

Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı!