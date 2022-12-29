Galatasaray'ın Sivas fobisi

Ligin 16. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın Sivas fobisi var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Sivas fobisi
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29 Aralık 2022 09:27
Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

MATA'DAN OLİVEİRA'YA SAYGI

Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı! 

 
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