Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Alanyaspor karşılaşmasında da sahneye çıktı.Geçen hafta Kayserispor'la oynanan mücadelede birer gol ve asistle oynayan Kerem, dün de Abdulkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in attığı gollerin asistini yapan isim olmayı başardı. Yıldız isim, bu skorla bu sezon ligde 27 maçta 8 gol ve 6 asistle 14 gole katkı yapmış oldu.Kerem, 80. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Yetenekli futbolcu, maç sonunda galibiyetin sevincini takım arkadaşlarıyla beraber doyasıya yaşadı.