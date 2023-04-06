Galatasaray'ın serisi sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Başakşehir'e 3-2 kaybeden Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.



İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.





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