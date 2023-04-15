Galatasaray'ın savaşçısı Lucas Torreira!

Kayserispor maçında Majid Hosseini'nin suratına gelen tekmesi sonrası kaşında ve çenesinde kanama meydana gelen Lucas Torreira, 6-0'lık galibiyette sahada basmadık yer bırakmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın savaşçısı Lucas Torreira!
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15 Nisan 2023 13:13
Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Sarı-Kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

MAÇ SONU 3'LÜ!

Bir kale arkasındaki tribüne maçta hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, diğer tribüne de Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, taraftarlara 3'lü çektirdi.

KAŞINDA VE ÇENESİNDE KANAMA

Orta sahada bu sezon müthiş bir performans sergileyen Lucas Torreira, Kayserisporlu oyunculara göz açtırmadı. Hem kendi yarı alanında hem de rakip sahada sürekli pas yapan, basmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, ilk yarının son anlarında Hosseini'nin suratına gelen tekmesiyle acı içinde yerde kaldı. Kaşında ve çenesinde kanama olan Torreira, yapılan müdahalenin ardından yara bantlarıyla oyuna döndü. 73 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, maçın ardından galibiyet 3'lüsünü çektiren isimlerden biri oldu. 

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